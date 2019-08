Trapani calcio, Heller dà la carica: "Siamo il simbolo della Sicilia"

Ultimi giorni di ritiro per il Trapani a Spiazzo in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione, la sfida contro il Piacenza, nel replay della finale playoff che ha regalato la Serie B ai granata, che andrà in scena al «Provinciale» domenica alle 20,30 per il secondo turno della Coppa Italia Tim Cup.

Nell'ultimo test amichevole disputato contro una squadra di Serie C, la Virtusvecomp Verona, i granata hanno ottenuto il quarto successo in altrettante partite, stavolta con un 2-1 maturato nei minuti finali grazie ad un bel sinistro di Colpani ed a un calcio di rigore trasformato da Corapi, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale dei veneti.

Un buon test nonostante i duri carichi di lavoro e le due amichevoli disputate ad appena 24 ore di distanza, che i granata hanno affrontato con quella che potrebbe essere la formazione titolare domenica, con la difesa che nonostante debba ancora essere completata con un paio di innesti (un difensore di fascia destra per il quale si attende ancora l'ufficializzazione di Lorenzo Del Prete ed un centrale di difesa per il quale è sempre Michele Fornasier la prima scelta) ha tenuto alta la concentrazione per tutto l'incontro senza mai disunirsi.

Buone conferme dal centrocampo, che al momento appare il reparto più completo, mentre in attacco si attende la migliore forma fisica di Evacuo e N'Zola. Intanto il presidente Giorgio Heller, presente ad Ascoli per la cerimonia del sorteggio dei calendari di Serie B, ha commentato l'avvio del prossimo campionato: "La prima contro l'Ascoli speriamo sia di buon auspicio".

