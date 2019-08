Folgore, parte la rivoluzione. Putaggio: "Tante trattative"

Per una grande Folgore ci vuole un grande tifo. Ne sono convinti soprattutto gli ultras , come conferma Francesco Cipolla, capo del Gruppo degli Irriducibili : «L'allestimento di una squadra che potrà darci soddisfazioni per il prossimo campionato, sotto anche gli inviti avuti da più parti, compreso quello del patron della Folgore Vincenzo Onorio, ha portato già ad un primo incontro avuto con il responsabile dell'altro gruppo dei tifosi Old Fans per potere stare tutti assieme sulle gradinate, uniti dalla stessa passione per i colori rossoneri. Mi auguro che si possa addivenire a questo gemellaggio».

Sul fronte societario si sta chiudendo il cerchio su quei giocatori che potranno far parte dell'organico sin da subito per partire bene anche in vista della Coppa Italia. Rispetto alla scorsa stagione una rivoluzione in quasi tutti i reparti dove i confermati sono gli attaccanti Carovana e Armato.

Ieri la Folgore, agli ordini dell'allenatore Antonino Putaggio, ha ripreso la preparazione e a giorni si dovrebbero formalizzare gli acquisti con la firma dei contratti da parte dei giocatori che in buona parte avrebbero già una intesa di massima con la società.

