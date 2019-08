Marsala senza freni infiamma il mercato con gli ultimi arrivi

Con i tanti arrivi delle ultime ore, si è “infiammato” il mercato del Marsala-calcio, da quasi due settimane al lavoro agli ordini del riconfermato tecnico Giannusa e del neo preparatore atletico Torino, sul manto in erba sintetica del “Di Dia” di Strasatti in vista dell'esordio in Coppa Italia e del campionato di D.

Partito praticamente in sordina con molti giocatori del vecchio roster che hanno preferito accasarsi subito altrove per via delle note lungaggini che hanno accompagnato il trasferimento della proprietà societaria dalle diverse cordate capeggiate da Milazzo, Lo Presti e Chianetta all'imprenditore palermitano Domenico Cottone, il mercato degli azzurri è dunque entrato nella sua fase calda, quella appunto decisiva.

Tra senior e junior, ben venticinque i giocatori di una certa affidabilità, compresi alcuni elementi rigorosamente in prova, che già sono a disposizione di Giannusa. Giocatori che, non appena avranno firmato il tesseramento, andranno ad aggiungersi nel roster ai riconfermati attaccanti Pietro Balistreri e Vincenzo Manfrè, nonché ai nuovi arrivati Luca Ficarotta (classe 90, ex Sancataldese), Antonio Romeo (classe 2000, ex Siracusa e Troina) e Mattia Castrovilli (classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Lecce e proveniente dalla formazione Primavera), i quali hanno già messo nero su bianco, mentre gli altri dovrebbero farlo entro questa settimana.

