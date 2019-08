Il Marsala a caccia di rinforzi, Eugenio Lorefice è in testa

Ormai è una questione di ore in casa Football Club Marsala 1912 per l'ingaggio di altri quattro-cinque senior (un portiere, due difensori e due centrocampisti) ed irrobustire la squadra. E far fronte soprattutto alle tante partenze sin qui registrate, in particolare quelle di capitan Sekkoum, Giappone, Compagno, Maraucci, Giardina, Claudio e Lorenzo Galfano, Fragapane, Tripoli, Candiano, Genna e Prezzabile.

Dopo i primi dieci giorni di lavoro al Comunale «Mariano Di Dia» di Strasatti, è stata fissata, intanto, la data della prima “uscita” in amichevole. Il riconfermato tecnico Vincenzo Giannusa ha raggiunto un accordo con la Cephaledium, formazione che il prossimo anno sarà ai nastri di partenza del girone A del campionato di Eccellenza, per un allenamento congiunto che si terrà mercoledì prossimo, con inizio alle ore 17, sul manto in erba sintetica del «Di Dia», quartier generale della comitiva azzurra, che ha trovato sistemazione per il ritiro al Baglio Basile.

Un allenamento congiunto, ovverosia un test di verifica che servirà all'allenatore lilibetano e al preparatore atletico Alessio Palermo per fare il punto della situazione dopo la prima fase del ritiro precampionato e dopo i recenti arrivi degli attaccanti Luca Ficarotta e Antonio Romeo, del difensore Simone Giuliano, del centrocampista Giuseppe Lauria e del centrale Tomas Vukadin. Dieci giorni di intenso lavoro, quasi sempre con doppia seduta di allenamento, in cui Giannusa, tra conferme, nuovi arrivati e giocatori in prova, ha potuto utilizzare una trentina di elementi. Alcuni di questi sono stati già «tagliati», mentre altri (e tra questi anche il mediano Eugenio Lorefice, '98, ex Matera in C e Città di Messina in D) dovrebbero aggiungersi entro domani.

