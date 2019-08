Trapani, Evacuo: "Voglio la salvezza e tanti gol"

Prosegue il ritiro del Trapani nello scenario di Spiazzo, in Trentino. La squadra affronterà in Coppa Italia, domenica 11, la vincente tra Piacenza e Viterbese. Tra i più attesi c'è Felice Evacuo, il bomber più prolifico della storia della Serie C.

"Le prime sensazioni sono positive - esordisce il bomber campano - per quello che si sta creando in questi giorni di ritiro. Si sono aggregati tanti giovani nuovi e stiamo cercando di ricreare un buon gruppo per affrontare questa nuova stagione nel migliore dei modi. Gli obiettivi per la nuova stagione? Ottenere la salvezza prima possibile per provare poi a consolidarci in questa categoria nel corso degli anni, mentre dal punto di vista personale punterò a fare quanti più gol possibile".

L'articolo di Michele Scandariato nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE