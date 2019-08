Trapani calcio, l’attaccante Evacuo vicino alla Reggina

Continua a soffrire sul mercato il direttore sportivo del Trapani calcio Raffaele Rubino che deve districarsi con l’ausilio di uno tra i budget più bassi della serie B e si trova costretto a fare salti mortali per ottenere calciatori in prestito. Intanto potrebbe andare via l’attaccante Felice Evacuo, al suo ultimo anno di carriera, che martedì avrà un incontro con la dirigenza della Reggina.

La punta avrebbe voluto chiudere la carriera nella sua città natale che è Avellino ma non ci sono le disponibilità economiche per soddisfare le sue richieste. Indubbiamente il Trapani, che paga un forte ingaggio al giocatore, perderebbe una importante pedina anche sotto l’aspetto spogliatoio. Si era parlato dell’arrivo del un forte centrale difensivo, Rodrigo Schlegel, proveniente dall’Argentina ma non se ne farà niente sempre per motivi economici.

Chiesti due calciatori alla Primavera della Juventus. Bisognerebbe però convincerli a scendere a Trapani. L’esterno sinistro Michele Franco va alla Casertana e si infrange a Teramo il probabile ritorno del centrocampista Pedro Costa Ferreira. Pare che ci sia una frenata sotto l’aspetto legato agli abbonamenti. L’entusiasmo iniziale sembra sia scemato anche perché la gente attende nomi di categoria e questo rimane un grosso problema.

