Ancora una speranza per l'Alcamo, nuova proroga per l'iscrizione

Si prevedono altri quattro giorni di trepidazione, per i sostenitori dell'Alcamo. La società bianconera, infatti, ieri pomeriggio poco prima delle ore 17 ha comunicato che, per effettuare l'iscrizione al campionato di Eccellenza, «c'è la proroga fino a venerdì».

È ancora una volta Leonardo Duca a fare da portavoce della società bianconera, dichiarando: «Si accendono nuove speranze per salvare l'Alcamo. La Figc siciliana, per venire incontro alle tante società di Eccellenza e Promozione che continuano a manifestare serie difficoltà ad iscriversi, attenderà fino a venerdì per ricevere dalle società che ad oggi non sono ancora a posto le somme e i documenti. Per l'Alcamo - conclude quindi - una ulteriore boccata di ossigeno, sperando, nel frattempo, di avere il tempo necessario per mettere a posto le carte e programmare la stagione».

Rimane, comunque, molto drammatica la situazione che l'Alcamo sta affrontando, soprattutto in considerazione del fatto che sabato scorso è sfumata la trattativa con la cordata palermitana e che, al momento, non si capisce ancora chi siano gli interessati a prendere in mano il club.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE