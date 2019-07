Il Marsala punta sui giovani, squadra in ritiro a Strasatti

In linea con i tempi che si era imposti già alla riapertura delle liste di trasferimento, comincia a prendere forma il Football Club Marsala 1912, da giovedì al lavoro in sede, sul sintetico del «Di Dia» di Strasatti, con 26 elementi agli ordini del riconfermato tecnico palermitano Vincenzo Giannusa e del preparatore atletico Alessio Salerno in vista del prossimo campionato di D e, più nell'immediato, della Coppa Italia.

L'appuntamento è per domenica 25 agosto con il turno preliminare che gli azzurri comunque, con quasi certezza, salteranno in virtù della loro partecipazione ai play-off della passata stagione, fino alla finalissima persa contro la Turris.

Muovendosi con oculatezza nel mercato con l'obiettivo dichiarato «di ridurre le uscite e puntare maggiormente sui giovani dopo l'allestimento la scorsa estate di un organico di senior forse esagerato per la categoria», il Marsala ha intanto confermato solo alcuni giocatori della passata stagione.

