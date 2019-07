Marsala calcio, da domani si ricomincia

Domani si ricomincia e i tifosi sono in trepida attesa. C'è stato qualche imprevisto di natura tecnica sulla disponibilità della struttura di San Filippo e Giacomo in cui fare alloggiare anche quest'anno i giocatori per il ritiro e la successiva permanenza in città. Ma è ufficiale che domani, al massimo dopodomani, ci sarà il raduno e potrà avere inizio la preparazione. Proprio l'incertezza sulla struttura in cui potere ospitare i giocatori (ed oggi verrà presa una decisione tra Baglio Basile e Resort Disio) ha fatto slittare di un paio di giorni l'ufficializzazione di una dozzina di acquisti che, da tempo, il Marsala ha concluso.

Una lista di giocatori (la metà dei quali senior con esperienza di D, l'altra metà giovani interessanti, a cui si aggiungeranno altri elementi in prova) che il direttore sportivo Umberto Calaiò e l'allenatore Vincenzo Giannusa hanno concordato e definito quasi una settimana addietro. Ma, al tempo stesso, una lista ancor oggi top secret e che, per ufficializzarla, dopo gli accordi verbali con gli interessati, gli stessi Calaiò e Giannusa preferiscono attendere l'arrivo dei calciatori in città. Cosa che potrà avvenire subito dopo l'invio delle mail e degli ‘sms' di convocazione, una volta stabilita appunto la sede del quartier generale per il ritiro.

Sul fronte mercato, intanto, in attesa di conoscere l'elenco dei convocati, si registrano le conferme del bomber Vincenzo Manfrè e del centrocampista Giammarco Corsino e, soprattutto, il primo arrivo. E' quello del giovane attaccante Antonio Romeo, classe 2001, napoletano di nascita ma palermitano d'adozione, una “seconda punta” che lo scorso anno ha giocato prima nella Berretti del Siracusa (22 presenze, 2 gol) e poi, in prima squadra, in D, col Troina, dove ha collezionato due sole presenze.

