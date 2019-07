Il Trapani in partenza, Pagliarulo: "Pronti alla nuova stagione"

Finite le visite mediche, ieri è stata la giornata dedicata all'Ecocardio color doppler con il dottore Pietro Maranzano, nel pomeriggio i calciatori del Trapani si sono ritrovati allo “Store” del Provinciale (ormai diventato casa Trapani) per il primo assaggio di saluti da parte dei tifosi granata, in vista della partenza per San Donato Dorsino, prevista per stamane alle otto dal Resort Venere di Erice.

A fare gli onori di casa il presidente della società Giorgio Heller, che ha praticamente dato il via al secondo step, prima dell'inizio di questo campionato di Serie B 2019/2020, e cioè la campagna abbonamenti che per questo Campionato.

«In realtà il vero significato di questa giornata- sottolinea Giorgio Heller - è che oggi si inizia a parlare finalmente di calcio. I ragazzi so per certo che si impegneranno su questo ed era quello che tutti ci aspettavamo». Rimane ancora una rosa da completare però? «E' vero non è completa - dice ancora Heller - ma il direttore sportivo sta facendo un grande lavoro in stretta collaborazione con l'allenatore e in linea con quelle che solo le direttive della società. Noi abbiamo massima fiducia».

L'articolo nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE