Il Trapani calcio in ritiro a San Lorenzo Dorsino

La comitiva del Trapani calcio ha raggiunto San Lorenzo Dorsino, sede della prima parte del ritiro pre-campionato agli ordini di mister Francesco Baldini e del suo staff che è composto da Luciano Mularoni, allenatore in seconda; Diego Gemignani, preparatore atletico; Davide Bertaccini, preparatore dei portieri; Stefano Firicano, collaboratore tecnico; Luigi Stori, collaboratore e preparatore atletico.

Al momento in ritiro si trovano Salvatore Aloi (centrocampista), Andrea Colpani (centrocampista), Francesco Corapi (centrocampista), Nicola Culcasi (difensore), Lucas Dambros (attaccante), Giuseppe D’Anca (centrocampista), Felice Evacuo (attaccante), Daniele Ferretti (attaccante), Michele Franco (difensore), Gregorio Luperini (centrocampista), Mbala Nzola (attaccante), Luca Pagliarulo (difensore), Joao Da Silva (difensore), Anthony Taugourdeau (centrocampista), Filippo Tolomello (centrocampista), Giacomo Tulli (attaccante), Luca Valenti (attaccante), Alessandro Martina (difensore).

#SullaNostraPelle è lo slogan scelto dal Trapani Calcio per la campagna abbonamenti. #SullaNostraPelle per sottolineare il senso di appartenenza che contraddistingue società-squadra-tifosi e il territorio; quel senso di appartenenza che ha permesso il ritorno in Serie B, al termine di una stagione incredibile, e la nascita della nuova compagine societaria. La campagna abbonamenti prenderà il via lunedì con la prima fase riservata ai vecchi abbonati che potranno esercitare il diritto di prelazione, mantenendo posto e settore scelto per la scorsa stagione sportiva.

