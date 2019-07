Trapani, intesa con il Parma: in arrivo Cauz

Sono iniziate ieri mattina e continueranno anche oggi, presso il Centro di Medicina dello Sport di Trapani, le visite mediche per i giocatori granata in vista della prossima stagione.

Al momento, dunque, i convocati da Francesco Baldini per il ritiro dovrebbero essere 17, ma è possibile che prima della partenza altri tasselli del puzzle possano essere composti con gli altri acquisti che si potrebbero aggregare per completare la rosa.

Il neo allenatore granata dirigerà il primo allenamento della nuova stagione di B in Trentino domenica 21 luglio. Al momento i ruoli scoperti sono quelli dei difensori laterali in entrambe le fasce. Serviranno dunque almeno quattro elementi viste le partenze di Scrugli e Ramos e la mancata conferma di Garufo e Franco. Il primo nome circolato nel ruolo è quello di Cristian Cauz, classe 1996 per 188 cm, di proprietà del Parma ma nell'ultima stagione nel Piacenza, con 21 presenze ma solo una da titolare. Sarebbe l'ennesimo calciatore che da Parma si sposterebbe a Trapani grazie agli ottimi rapporti tra Raffaele Rubino e la società dell'altro ex direttore sportivo granata, Daniele Faggiano.

