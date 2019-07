Futuro del Mazara ancora incerto, in forse l'iscrizione al torneo

Mazara sulla soglia del baratro. Entro domani ci sarà qualcuno che iscriverà la squadra al prossimo campionato di Eccellenza o la società verrà cancellata dalla geografia calcistica siciliana? Ancora ieri al telefono, il presidente Filippo Franzone non sembrava intenzionato ad iscrivere la squadra anche se, dalle sue ultime dichiarazioni, emerge "che sono attaccato alla città e non vorrei che il sottoscritto passare alla storia come colui che ha cancellato 73 anni di storia calcistica cittadina".

La scorsa settimana sembrava si fosse aperto uno spiraglio perché si è rivisto in città l'ex presidente del Mazara, l'avvocato Salvatore Modica, palermitano, che si è incontrato con il sindaco e l'assessore allo sport Vito Billardello. Modica era accompagnato dall'ex dirigente Girolamo Di Giovanni.

È stato ben accolto ed il comune si è messo a disposizione per quanto concerne alcuni servizi. Modica, che è stato presidente 20 anni fa per un periodo di tre anni con un saliscendi tra Eccellenza e serie D, si è pure incontrato con Franzone che ha mostrato i registri contabili dai quali emerge una situazione tranquilla dal punto di vista finanziario.

