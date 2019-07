Trapani calcio, Rubino alla ricerca di punte e difensori esterni

In attesa dei botti del calciomercato, ancora da casa Trapani non è uscita una sola conferma dei tanti nomi accostati, e il direttore sportivo Raffaele Rubino si limita a dichiarare che "servono difensori esterni e punte centrali". Nessuna conferma anche sul possibile ritorno in maglia granata di Erasmo Mulè, in prestito alla Sampdoria.

Il difensore centrale classe '99, trapanese, potrebbe tornare utile, ma resta soltanto un'ipotesi. "La Samp vuole che Erasmo giochi in B, sto parlando con 3-4 club, ma non con il Trapani - dice il procuratore del difensore Peppe Accardi - Vediamo se a Milano qualcuno dei dirigenti granata si farà sentire...".

Rubino sta lavorando senza clamori e nel silenzio più assoluto, come sa fare lui, e in queste ore è impegnato in una serie di incontri per definire alcuni contratti e far arrivare a Trapani quei calciatori che rispondono alle esigenze della squadra. Un lavoro in perfetta sinergia con il tecnico Francesco Baldini per affrontare a testa alta il difficile campionato cadetto.

