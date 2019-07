Calciomercato per il Trapani, si lavora al ritorno di Mulè

Sarà una settimana caldissima di mercato per la società del presidente Giorgio Heller, con il ds Raffaele Rubino al lavoro per costruire la rosa per affrontare la Serie B. Il 18 e 19 luglio sono in programma le visite mediche in sede, il 20 la partenza per la prima fase del ritiro a San Lorenzo Dorsino in Trentino, al momento però la rosa continua ad essere formata da appena 10 calciatori, nessuna operazione è stata ufficializzata.

Intanto il difensore Andrea Scrugli, 25 presenze nella scorsa stagione in granata, ha firmato un contratto annuale con la Triestina dove raggiungerà altri due ex granata, Demetrio Steffè e Federico Maracchi. Rubino lo aveva fatto intendere che difficilmente i giocatori in scadenza di contratto sarebbero rimasti a Trapani, anche per Garufo e Girasole appare improbabile una permanenza.

Si sarebbe aperta, la possibilità di rientro di Erasmo Mulè, trapanese classe '99 al momento in ritiro con la Sampdoria che a gennaio ne ha rilevato il cartellino.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE