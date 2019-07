Marsala, stabilito il budget: al via la campagna acquisti

Perfezionata dal Marsala-calcio, con ampio margine sulla data di scadenza, l'iscrizione al prossimo campionato di serie D e alla Coppa Italia, che scatterà a metà agosto. E così il direttore sportivo Umberto Calaiò e il riconfermato tecnico Vincenzo Giannusa (che in settimana ha sciolto le ultime riserve e che resta pertanto alla guida della squadra) , sono al lavoro per allestire l'organico che dovrà affrontare la prossima stagione.

Dovrebbero restare i due attaccanti Vincenzo Manfrè e Pietro Balistreri, ed ancora Gianmarco Corsino, Alessio Lo Nigro, Michele Fragapane e Francesco Bonfiglio, con Gino Giardina e il giovanissimo Marco Mazzara sempre in forse, e, a questo punto, più fuori che dentro.

Una decina, invece, come detto, gli elementi che sin qui hanno cambiato casacca. Tra questi, oltre a capitan Nagib Sekkoum (passato nei giorni scorsi al Dattilo Noir dell'ex Ignazio Chianetta, in Eccellenza), attratti da offerte più vantaggiose proprio per l'ottima stagione disputata a Capo Boeo con il raggiungimento della finale play-off contro la Turris, hanno lasciato Marsala il portiere Mario Giappone (classe 2001, accasatosi al Taranto, in serie D), Maurizio Maraucci (che andrà a giocare a Malta) e Alessandro Prezzabile (passato alla Vibonese).

