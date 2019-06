Marsala, tutti in campo per il Memorial in onore del bomber Luigi "Gigi" Peronace

Marsala sportiva ha ricordato Luigi Peronace, per tutti «Gigi», uno dei calciatori più amati dalla tifoseria lilibetana, recentemente scomparso. L'indimenticato bomber dello Sport Club Marsala 1912 (calabrese di nascita ma marsalese d'adozione avendo messo radici a Capo Boeo nel lontano 1970) ha avuto intestato un interessante Memorial nell'ambito degli eventi per i festeggiamenti del patrono della città.

E per Gigi Peronace (il terzo goleador marsalese di tutti i tempi con 44 reti siglate - contro le 52 di Badii e le 45 di Bevilacqua), che ha disputato in maglia azzurra ben 106 gare, dal 1970 al 1974 tra serie D e serie C, sono tornati per una sera ad indossare scarpette e calzoncini molte «vecchie glorie» del Marsala (si intende la società targata 1912), oltre che tanti amici e ammiratori dello scomparso cannoniere.

Ad organizzare l'evento l'Inter Club «Javier Zanetti», il Milan Club Marsala e lo Juventus Club Doc, tutti in campo con i loro iscritti e simpatizzanti con squadre bene assortite e sostenute sugli spalti, nell'immancabile goliardica veste campanilistica, dai tifosi delle tre più importanti società calcistiche nazionali. Ad avere la meglio, al termine del triangolare, è stata la compagine del Milan Club, che ha piegato per 3-0 l'Inter Club Zanetti, squadra che, in precedenza, era stata battuta per 2-1 dallo Juventus Club.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE