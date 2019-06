Trapani, inizia l'era di Heller: definiti i nuovi assetti societari

Il Trapani calcio ha un nuovo consiglio di amministrazione. L'elezione è avvenuta con decisione unica del socio che al momento detiene il 100 per cento delle quote, vale a dire la Alivision Transport (si tratta di una procedura prevista dallo statuto).

La decisione del socio unico è stata comunicata anche al collegio ed ai vecchi amministratori revocati. Il nuovo consiglio di amministrazione della società granata da ieri è composto dal presidente Giorgio Heller, Lorenzo Giorgio Petroni (figlio di Fabio Petroni), sarà l'amministratore delegato, vicepresidente Luigi Foffo (presidente del consiglio di amministrazione di Alivision Transport) con il consigliere Carlo Maria Medaglia (laurea in Fisica, ha lavorato per diversi centri di ricerca nazionali ed internazionali ricoprendo numerosi incarichi governativi). Confermato il ruolo di direttore generale per Riccardo Fabbro.

Intanto c'è una rosa da ricostruire per il Trapani neo promosso in serie B, che potrebbe essere affidato a Cosmi, anche se solo dopo la ratifica dell'iscrizione da parte di Lega e Covisoc, e la definizione del nuovo organigramma potranno essere ufficializzati i primi colpi di mercato. Il gruppo che ha vinto il campionato con Vincenzo Italiano in panchina verrà rivoluzionato per forza.

