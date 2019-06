Marsala, Cottone nuovo ad: prossimo passo è l'iscrizione

Fumata bianca in casa SSD Marsala-calcio. Attesa da mesi, praticamente dall'inizio dello scorso campionato dopo la nomina temporanea da parte dell'ex presidente Peppe Milazzo a club advisor della società in attesa che gli venisse trasferita la maggioranza delle quote societarie, finalmente Domenico Cottone ha ricevuto il via libera per diventare amministratore delegato.

La nomina alla massima carica dirigenziale dell'imprenditore palermitano è avvenuta a conclusione di una nuova assemblea straordinaria dei soci dopo che nello studio del notaio Pizzo era stato definito il passaggio della maggioranza delle quote dalle mani del socio-traghettatore Enzo Russo (che le ha ricevute da Giuseppe Milazzo, Nino Lo Presti e Francesco Pugliese) a quelle dello stesso Cottone.

Eletto anche il nuovo consiglio direttivo del quale, oltre a Domenico Cottone, sono stati chiamati a far parte Enzo Russo (che rivestirà il ruolo di presidente onorario), Girolamo Li Causi (direttore generale in carica), Arturo Vadalà, Tommaso Picciotto e Ignazio Bonafede, i quali avranno incarichi importanti così come gli altri soci Nicola Sciacca (responsabile del settore giovanile), Vito Cucchiara ed Erino Licari. Primi atti da compiere saranno l'ufficializzazione dei quadri dirigenziali e tecnici, l'iscrizione al campionato e alla Coppa Italia e infine la conferma in panchina del tecnico Vincenzo Giannusa.

