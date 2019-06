Playoff di serie C, il Trapani ad un passo dalla B: raddoppio di Taugourdeau, 2-0 contro il Piacenza - La diretta

Nel ritorno della finale del playoff per conquistare la serie B il Trapani, che gioca in casa, era in vantaggio per 1-0 sul Piacenza grazie ad un gol di N'Zola al ventunesimo del primo tempo e ha raddoppiato a 7 minuti dalla fine con Taugourdeau.

Se il risultato dovesse rimanere così, i granata di mister Italiano conquisterebbero la serie B al termine di una stagione tanto travagliata quanto esaltante per i siciliani. In caso di pareggio si andrebbe ai supplementari e dopo ai rigori.

Attimi di paura allo stadio. Infatti al 22' st su un pallone a campanile sono intervenuti due giocatori della formazione ospite, Corradi e Bertoncini, che si sono scontrati e si è capito subito che quest’ultimo aveva riportato dei danni seri nell’impatto,

piuttosto duro, con il compagno.

Il numero 5 del Piacenza è rimasto a terra, immobile, e per soccorrerlo è entrata in campo perfino l’ambulanza. Il giocatore

è stato portato via in stato cosciente e trasportato per accertamenti in ospedale. Dalle prime notizie che arrivano, sembra che abbia riportato un «trauma cranico molto serio» e ha un labbro completamente spaccato.

