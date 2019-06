Calcio a 5 femminile, il Castellammare promosso in serie A-2

"Il nostro sogno è diventato realtà". Il Castellammare Calcio a 5 femminile è stato promosso in serie A-2 di futsal femminile. Un successo arrivato domenica al Pala Grimaudo di Alcamo, grazie alla vittoria per 5-1 (doppietta di Viscuso e reti di D'Amico, Amato e Galante che hanno ribaltato lo 0-1 iniziale) sul Futsal Catanzaro, dinnanzi a circa 200 tifosi, dopo il rocambolesco 3-3 dell'andata e nonostante una rosa composta da sole dieci ragazze.

"È stato un anno fantastico, peraltro il primo - commenta la presidentessa-giocatrice, Alice Galante -. Desideravamo tanto questa promozione che è frutto dell'unione del gruppo, ma anche del caloroso sostegno dei nostri tifosi". Un traguardo importante per una squadra che si è formata proprio in questa stagione.

"Sognavo da tempo di poterne creare una, riunendo ex compagne ed amiche. L'abbiamo fatto coinvolgendo ragazze palermitane e trapanesi che, nonostante le difficoltà, sono riuscite a regalarci grandi soddisfazioni. Ci siamo confrontate con realtà nazionali, fino a coronare il nostro sogno promozione".

Già a gennaio il Castellammare aveva trionfato nella Coppa Italia regionale, battendo per 4-1 il Cus Unime e sfiorando la qualificazione alle final four nazionali. Nei playoff nazionali, la squadra allenata dal duo formato da Toti La Bianca e Rosaria Plano ha eliminato anche Soccer Altamura. "Ringrazio proprio tutti i componenti di questa grande famiglia, soprattutto il mio braccio destro, la dirigente Barbara Cacciatore. Prossimo obiettivo? Creare un settore giovanile femminile che ci consenta, in futuro, di formare una squadra con giocatrici castellammaresi".

