Il Trapani a Piacenza, la prima sfida decisiva per la conquista della serie B

Il momento tanto atteso è arrivato: stasera, alle 20,30, il Trapani giocherà l'andata della finale dei play off di serie C a Piacenza.

Allo stadio "Leonardo Garilli" si affronteranno le squadre seconde classificate dei gironi A e C. Due le defezioni, entrambe per squalifica, per Trapani e Piacenza. Tra i siciliani non ci sarà il centrocampista Salvatore Aloi mentre i biancorossi dovranno fare a meno del difensore Davide Bertoncini.

Vincenzo Italiano dovrà fare anche a meno degli infortunati Ramos e Toscano.

Saranno circa 10mila gli spettatori presenti al Granillo e ben 500 provengono da Trapani: questi ultimi, ieri pomeriggio, hanno voluto salutare la squadra prima della partenza verso Piacenza.

E tra una settimana, in Sicilia, andrà in scena la partita di ritorno. Se al termine del doppio confronto nessuna delle due dovesse prevalere sull'altra, si dovrà ricorrere ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per stabilire.

