Il Salemi promosso in serie C2: il sogno si è realizzato

Obiettivo finalmente raggiunto. La squadra di calcio a 5 del Salemi 1930 FC ha finalmente raggiunto il grande sogno della promozione in C2. Dopo aver sfiorato l'anno scorso l'obiettivo perdendo ai playoff contro il San Vito, quest'anno il gruppo ha raggiunto una maturazione tale da permettergli di lottare ogni partita, cercando di non farsi scappare punti utili, riuscendo così ad arrivare primi in classifica ed ottenere la vittoria in campionato. Un cammino costellato da tante successi ma anche da qualche crisi.

La sconfitta in trasferta di Bonagia è stata infatti un colpo inaspettato per la squadra, che ha perso il primato momentaneo in classifica. Importante è stato l'apporto del capitano Totò de Marco e del mister Paolo Robino che con perseveranza hanno sostenuto ed incoraggiato l'intero gruppo.

«Siamo onorati di aver portato il nome del Salemi calcio a 5 così in alto», ha dichiarato il responsabile tecnico mister Paolo Robino, fiero della propria rosa composta da Totò de Marco (portiere e capitano), Mauro Bonura (vice capitano), Salvatore Caruccio, Baldo Caradonna, Daniele Caradonna, Daniele de Marco, Valerio Cascia, Vincenzino de Marco, Vincenzo Romualdo, Francesco Blunda, Antonino Ardagna, Antonino Zummo, Giuseppe Chianetta, Pierluigi Galuffo, Stefano Chirco.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

