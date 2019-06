Marsala, il tecnico Giannusa verso la riconferma dell'incarico

Ore decisive per il futuro della SSD Marsala Calcio srl. E' iniziata un'altra settimana molto intensa, quasi «di fuoco» per la quantità di eventi e scadenze e, soprattutto, per alcuni dettagli (peraltro non trascurabili) che restano da definire prima che realmente il calcio lilibetano, dopo una straordinaria stagione in serie D e la disputa della finale play-off contro la Turris, possa gettare le basi per un futuro societario più solido.

Un futuro che, in ogni caso, ormai questo è certo, avrà «protagonisti» diversi da quelli che due anni addietro -con in testa Milazzo, Chianetta e Lo Presti- hanno portato a termine con successo la complessa operazione con l'ormai scomparsa Riviera Marmi Custonaci.

E val proprio la pena sintetizzare quanto successo in questi giorni. Calato il sipario sui play-off ed in attesa di ufficializzare la conferma del tecnico Vincenzo Giannusa, si sono registrati a livello societario importanti passi in avanti, propedeutici a quanto dovrà avvenire nelle prossime ore con l'atteso trasferimento “ufficiale” delle quote sociali all'imprenditore palermitano Domenico Cottone. Insomma, il «Marsala Calcio srl», nel giro di pochissimi giorni, ha cambiato volto e soprattutto «padroni».

