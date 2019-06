Serie C, il Trapani in finale play off. Italiano: "Nessun limite, solo orizzonti"

"Nessun limite, solo orizzonti": è la frase che il tecnico Vincenzo Italiano ha scritto sulla lavagna il primo giorno che è arrivato a Trapani e che ha contraddistinto tutta la stagione dei siciliani.

"È diventato il nostro motto", ha detto Italiano che, come riporta Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, racconta l'avventura che li ha portati alla finale dei play off di Serie C.

"Quando sono arrivato - ha ricordato - dicevo ai ragazzi che si doveva pensare a pedalare e salvarsi il prima possibile, ma lo dicevo per le difficoltà che avevamo, per le difficoltà nel costruire la squadra. Però il lavoro, l'abnegazione, lo spirito di squadra e l'attaccamento alla maglia hanno fin qui fatto la differenza".

Il Trapani è atteso dal Piacenza: l'andata si giocherà sabato 8 alle 20.30, ritorno il 15 sempre allo stesso orario.

