Il Marsala verso la cessione, Cottone sarà il «patron»

Tutto come da copione. In attesa di ufficializzare la conferma del tecnico Giannusa, il passo in avanti più importante, anzi i… primi due passi, sono stati compiuti.

La SSD “Marsala calcio srl” ha cambiato pelle e soprattutto sta cambiando padroni dal momento che, con l'uscita dei soci Peppe Milazzo e Nino Lo Presti (ex presidente e vicepresidente), nonché di Francesco Pugliese, Francesco Canino e Antonio Mistretta e con la successiva elezione del nuovo consiglio di amministrazione, sono state messe in atto in settimana quelle strategie per poter giungere già lunedì sera all'intestazione della maggioranza delle quote societarie all'imprenditore palermitano Domenico Cottone.

Questi, in atto club advisor del sodalizio senza risultarne socio, si è ad oggi fatto carico di quasi tutte le spese relative alla stagione in corso, a partire dalle trasferte e dai rimborsi spese a tecnici e giocatori.

