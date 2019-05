Serie C play off, domani derby Catania-Trapani: guaio muscolare per il trapanese Golfo

È tutto pronto per la partita d'andata dei play off di Serie C tra Catania e Trapani, in programma domani sera alle 20.30 allo stadio Angelo Massimino.

A Catania è caccia al biglietto ed è prevedibile, come riporta Michele Scandariato in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, il tutto esaurito con oltre 20.000 presenze.

Tegola per Vincenzo Italiano: si è fermato, infatti, Francesco Golfo per un risentimento muscolare: la sua presenza è fortemente a rischio.

