Il Marsala perde a Torre del Greco ed è fuori dai playoff

Il Marsala perde sonoramente a Torre del Greco ed esce dai play off del campionato di serie D. E’ finita 3-0 per la Turris in un confronto che si può definire a senso unico per i corallini. L’incontro si è chiuso dopo cinque minuti di recupero ma appariva già concluso ad inizio secondo tempo sulla terza marcatura dei padroni di casa che entrano in griglia di ripescaggio per la serie C.

La Turris è passata in vantaggio al 25’ con un forte tiro di Vacca. Il raddoppio dopo cinque minuti ad opera di Aliperta. Nella ripresa al 48’ il tris di casa con un sinistro di Addessi sul quale il portiere lilibetano Giappone nulla ha potuto fare. Si chiude così una grande stagione per il Marsala che da neo-promosso ha conquistato il terzo posto e la disputa dei play off in un girone molto agguerrito.

