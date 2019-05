Trapani verso i playoff, curva strapiena per l'allenamento: c'era anche il sindaco

Curva strapiena dello stadio Provinciale in occasione dell’allenamento serale del Trapani calcio in prossimità del primo incontro dei play off che si disputerà il 29 maggio. Alla seduta di preparazione è voluto intervenire il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che ha tenuto a precisare rivolgendosi ai giocatori che “la Curva che è quella più vicina a ognuno di voi vuole vincere".

"Per noi vincere significa riscattare questa città per tantissimi motivi”, ha detto “senza voler far polemiche con alcuno, così come abbiamo detto che Trapani non può essere terra di conquista e mi riferisco alle vicende dell’aeroporto e del porto, non può esserla neanche per il colore della maglia, della storia di questa squadra, dei tifosi. Oggi ho avuto modo di avere la risposta, nero su bianco, da parte della Lega Pro. Noi ancora non ci siamo. Ho il dovere di essere onesto. Non ci siamo ancora".

