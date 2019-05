Marsala, ora sotto con la Turris. Giannusa: "È come un sogno"

Non ne vuole proprio sapere di fermarsi il Marsala di Giannusa. Il “suo” campionato lo ha già vinto, dopo uno strepitoso cammino, piazzandosi al terzo posto nella stagione regolare alle spalle di Bari e Turris, le due superfavorite per la promozione in C.

Ma l'appetito viene mangiando e, dopo aver battuto nella semifinale play-off anche il Portici, capitan Sekkoum e soci sono volati in finale e, domenica, affronteranno in trasferta la Turris, vittoriosa in maniera rocambolesca per 3 a 2 sul Castrovillari.

Una vittoria assai sofferta quella ottenuta dal Marsala. Un 2 a 1 maturato solo nella ripresa avendo dovuto i marsalesi (che, comunque, avevano due risultati su tre a disposizione potendo loro tornare utile dopo gli eventuali supplementari anche un pareggio) rimontare in corso d'opera la rete messa a segno dopo appena un quarto d'ora da Nappo, su calcio di punizione dal limite che ha bucato la barriera.

