Il Marsala batte il Portici e vola in finale dei play off. Battere la Turris per accedere in serie C

Con il successo odierno per 2-1 sul Portici al Lombardo Angotta, il Marsala ha superato il primo ostacolo dei play off e si appresta a disputare la finale per il salto in serie C domenica a Torre del Greco.

La gara è stata posticipata di circa trenta minuti, per un malore nel pre-gara al tecnico del Portici, Mauro Chianese. Gli ospiti sono passati in vantaggio al quarto d’ora con Nappo che ha superato imparabilmente il portiere lilibetano Giappone. Gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione di Atteo.

I marsalesi pareggiano al 65’ con Manfrè il quale su azione dalla bandierina batte in acrobazia il portiere ospite. A dieci minuti dalla fine i lilibetani hanno la possibilità di passare in vantaggio ma sprecano un penalty con Balistreri che si vede respingere la battuta da Marone.

Lo stesso giocatore si rifà tre minuti più tardi e porta gli azzurri sul 2-1 con un preciso colpo di testa. Adesso testa alla Turris.

