Calcio, fra San Vito e Fulgatore in ballo la Promozione

Il countdown per il big match è scattato già domenica scorsa. Oggi Fulgatore e San Vito lo Capo si giocheranno l'accesso al campionato di Promozione. Sarà una finale playoff tutta trapanese, al Comunale di Cornino, a Custonaci, dove il fischio d'inizio sarà dato alle 16.30 dall'arbitro palermitano Michele Giordano.

Secondo in classifica nella stagione regolare, in semifinale il Fulgatore ha faticato per avere ragione del Palermo Calcio Popolare, battuto in rimonta per 2-1.

Merito della doppietta del bomber Cannavò. «Vincere anche la finale gratificherebbe tutti i sacrifici compiuti in questi anni - commenta il presidente, Francesco Gammicchia -. Costituirebbe un premio per noi che da 40 anni gestiamo una società virtuosa che ha resistito, quando altre del territorio non ce l'hanno fatta».

