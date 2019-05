Trapani, i giocatori attendono lo stipendio di marzo

Il Trapani riprende oggi pomeriggio gli allenamenti in vista dei play-off, con la speranza quindi di poter ritornare a fare il salto di categoria e riacciuffare la Serie B. I granata, secondi in classifica, parteciperanno direttamente al secondo turno dei playoff nazionali cioè quello che precede la Final Four.

È stata intanto smentita la voce che circolava a Trapani e che voleva il francese Anthony Taugourdeau fuori dalla rosa di Italiano, così come è stata pure smentita la voce di un eventuale sciopero da parte degli stessi giocatori a causa del mancato pagamento delle spettanze dovute fino ad oggi da parte della società: si tratta di tre mensilità, più contributi, indennità ed altro.

Una cifra che si aggira sui 100.000 euro. «In questa settimana pagheremo marzo - ha detto Maurizio De Simone in conferenza stampa martedì - prima dei play-off pagheremo il resto. Ricordo a tutti che se non paghiamo i giocatori il Trapani non verrà iscritto, quindi tutto sarà fatto».

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE