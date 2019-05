Il Marsala fa le prove generali ad Angri contro la Nocerina

Ultimi 90' della stagione regolare e Marsala di scena oggi (inizio ore 15) in terra campana contro la Nocerina sul sintetico del «Pasquale Novi» di Angri, località in provincia di Salerno, per il restyling in corso nell'impianto di Nocera in vista delle Universiadi.

Una trasferta che, verosimilmente, dopo una bellissima cavalcata iniziata nel settembre dello scorso anno, servirà agli azzurri di Giannusa (che otto giorni addietro, piegando in casa il Troina, hanno messo in cassaforte il terzo posto finale portandosi a +4 dalla quarta) per fare le… «prove generali» in vista della semifinale play-off. Semifinale che, in virtù dell'ormai matematico terzo posto, Manfrè e soci giocheranno domenica in casa contro la squadra che uscirà fuori tra Castrovillari, Acireale e Portici e che, insomma, si classificherà quarta al termine di quest'ultima gara del torneo.

Ancora una volta Giannusa dovrà far fronte ad una marea di assenze. Se in difesa rientra, infatti, Gino Giardina (che in settimana s'è sottoposto ad una visita di controllo ad un ginocchio che ha escluso qualsiasi problema), nei vari reparti mancheranno - tra infortuni e squalifiche - qualcosa come nove elementi, con l'allenatore che ancora una volta ha dovuto attingere in abbondanza dal settore giovanile, anche se necessariamente, per questa ultima trasferta, ha ridotto la lista dei convocati a sedici giocatori.

