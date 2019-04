Castellammare e Marsala in campo per evitare il baratro

Trapanesi oggi in campo per la penultima di campionato, a rischiare sono il Marsala ed il Castellammare.

Il Dattilo Noir impegnato sul campo dell'ormai retrocesso Partinicaudace. « Ci sono sei punti a disposizione, puntiamo ad ottenere due vittorie per cercare di arrivare più in alto possibile e onorare al meglio il nostro campionato» ha detto mister Melillo che ha aggiunto «Non guardiamo la classifica, al di là di quello che succederà, vogliamo chiudere questo campionato al massimo ed il quarto posto sarebbe per noi un ottimo traguardo». Nella lista dei convocati mancano capitan Fina , squalificato e Vella, infortunato.

Un Marsala che come massimo obiettivo stagionale ha ormai quello di non lasciarsi sfuggire anche i play-out e di chiudere se non altro con un distacco sul sestultimo posto non superiore a nove punti, quello di scena oggi (ore 16, dirige Comito di Messina) sul campo del Caccamo. E a due giornate dalla fine, con Caccamo in trasferta e Pro Favara in casa, non ci vuole molto per rendersi conto che agli azzurri di D'Angelo (oggi terzultimi a quota 25, ovverosia un punto avanti sul Caccamo, ma a -6 rispetto al Cus Palermo, che è appunto in sestultima posizione) necessitano tre punti per avere la certezza dello spareggio salvezza. il Marsala sarà in formazione ancora più rimaneggiata per le assenze per squalifica, del portiere Bevilacqua e del centrocampista Tosto (due turni), che dovrà saltare pure il match col Favara. In forse invece, perché febbricitanti, Lombardo e Lo Bue.

