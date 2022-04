Castelvetrano, scoperta serra di marijuana in casa: arrestati conviventi di 25 e 22 anni

I carabinieri di Castelvetrano hanno arrestato due giovani conviventi, di 25 e 22 anni, per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, a seguito di segnalazione ricevuta sul via vai di persone da quell'abitazione del centro città, hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Durante l’operazione sono stati rinvenuti ben occultati al piano terra 150 grammi di hashish, 185 grammi di marijuana, 6 grammi di anfetamine e materiale vario per la coltivazione e confezionamento degli stupefacenti. Al primo piano invece era stata creata una serra domestica artigianale, completa di impianti di illuminazione, aerazione ed irrigazione che ospitava 12 piante di canapa indiana di altezza pari a 30 centimetri circa. La coppia di presunti spacciatori è stata arrestata e la droga invece sequestrata in attesa della successiva analisi e distruzione.

© Riproduzione riservata