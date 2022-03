A Castelvetrano nasce il cimitero per gli animali

A Castelvetrano (Trapani) sorgerà un cimitero per animali. Il Project financing di iniziativa privata è stato approvato dalla Giunta municipale guidata dal sindaco Enzo Alfano. A presentarlo è stata la Italgeco di Capodrise, in provincia di Caserta, con la progettazione curata da Progeca per un intervento che consentirà di ampliare la capienza dell’attuale cimitero comunale di Castelvetrano con 560 loculi in più e di realizzare anche una zona dedicata agli animali. Un investimento di quasi 1,4 milioni per un’operazione tecnica di finanziamento a lungo termine che al Comune non costerà nulla. Chi parteciperà al bando del progetto avrà garantito il ristoro del finanziamento tramite l’attività di gestione dell’opera. In soldoni, la società che costruisce investe capitale privato e poi venderà i loculi, garantendo una royalties al Comune. In particolare, proprio per l’area riservata agli animali, nel progetto sono previste 36 fosse per animali di piccola e media taglia, 6 per quelli di grande taglia e poi 45 loculi in colombario. Il Project financing prevede una convenzione tra Comune e azienda di 15 anni. Nel caso in cui ad aggiudicarsi il Project financing fosse una società diversa dalla «Italgeco», dovrà essere riconosciuta la somma di 23.148 euro come costo per la progettazione.

© Riproduzione riservata