Tamponi, in provincia 1670 i test già effettuati

Nel trapanese sono 89 i positivi al Covid-19. In testa ancora Salemi con 22; Alcamo 15 ; sale il numero dei casi a Trapani sono 11; 8 Marsala e 8 Valderice; 7 Castelvetrano; Erice 5; Mazara 4 e 4 Campobello; Castellammare 3; Paceco 2. Scendono a 24 i ricoverati.

Dieci a Trapani, tutti nel reparto Covid. Quattordici sono a Marsala: 4 in Terapia Intensiva; 2 in Terapia Sub Intensiva ed infine 8 reparto Covid. Guariti 1 (si tratta di paziente di Trapani in isolamento domiciliare, negativizzato dopo periodo di quarantena).

Decessi 3. Aumenta il numero dei tamponi effettuati 1670. La differenza con il dato relativo ai casi positivi 94, riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.

