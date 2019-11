Asp, avviata la campagna vaccinazioni a Trapani

Avviata, dall'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, la campagna vaccinazioni 2019/2010. L'obiettivo di copertura minima per i soggetti over 65 è il 75%, mentre per quelli a rischio è il 95%. La campagna antinfluenzale, coordinata dal responsabile del Servizio di Sanità pubblica epidemiologica e Medicina preventiva, Gaspare Canzoneri, infatti, indica la necessità prioritaria di proteggere in modo specifico i soggetti dai 65 anni compiuti, i soggetti a rischio e da quest'anno anche le donne in gravidanza.

Da mercoledì prossimo, il vaccino può essere somministrato presso tutti i centri di vaccinazione dell'Azienda, gli ambulatori dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tutte le strutture sanitarie de territorio provinciale.

La vaccinazione antinfluenzale viene garantita anche ai bambini e ragazzi che frequentano comunità, scuole di ogni ordine e grado; al personale docente e non docente delle scuole; a tutti coloro che hanno stretti contatti con gestanti e neonati fino al sesto mese di vita; agli immigrati e a tutti coloro che vivono in strada.

