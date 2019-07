Aggredisce un agente: detenuto tenta la fuga dal Tribunale di Trapani

Tenta di fuggire dal Tribunale in attesa del processo. È avvenuto questa mattina a Trapani dove un detenuto ha chiesto di andare in bagno e, all'uscita dalla toilette, ha strattonato l'agente di polizia penitenziaria che lo accompagnava, scaraventandolo per terra e cercando di scappare.

Il poliziotto è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate, per una sospetta lesione ad un ginocchio invece il detenuto è stato bloccato dalla polizia penitenziaria.

© Riproduzione riservata