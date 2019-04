Alcamo, per la frana pronto il progetto: costerà 900 mila euro

E' stata appena approvata dalla giunta alcamese del sindaco Domenico Surdi la presa d'atto del progetto da 900 mila euro per la sistemazione del tratto franato di via Per Camporeale, che da oltre due mesi, tra l'altro, ha costretto ad evacuare cinque abitazioni e ad interdire un esercizio artigianale. Il progettista incaricato, come già reso noto nelle scorse settimane, è l'ingegnere Giuseppe Rocca.

“Le principali opere previste in questo progetto - dichiara il vicesindaco e assessore Vittorio Ferro - sono quelle di sostegno e ricostruzione della sede stradale: realizzazione di diverse paratie in calcestruzzo, palificate eccetera. Questo progetto, la prossima settimana, sarà consegnato al commissario straordinario per il rischio idrogeologico che, considerata l'emergenza, dovrà fare da stazione appaltante e anche da ente di finanziamento”.

Segnalazioni, nel frattempo, continuano a giungere da lettori per quanto riguarda l'aggravarsi dei dissesti nella strada alternativa che dalla via Allegrezza consente di congiungere il centro urbano con la stessa via Per Camporeale.

