Erice, il sindaco uscente Toscano positiva al Covid: "Malore dopo il comizio di chiusura"

Positività al Covid per il sindaco di Erice, Daniela Toscano. Lo annuncia lo stesso primo cittadino del comune in provincia di Trapani in un post sul suo profilo Facebook. Toscano ha scoperto di aver contratto il virus la scorsa notte, al termine del comizio di chiusura della campagna elettorale alla quale sta partecipando per il rinnovo dell'Amministrazione comunale di Erice.

A seguito di un malore Toscano si è recata prontamente al pronto soccorso per sottoporsi agli accertamenti del caso che hanno confermato l'esitivo positivo del tampone.

"Mi corre l'obbligo di informare che stanotte - si legge nel post del sindaco Toscano.- , dopo il comizio di chiusura della campagna elettorale, a seguito di un malore improvviso per il quale mi sono recata al pronto soccorso, ho appreso di essere positiva al Covid 19. Adesso mi trovo in isolamento nella mia abitazione - scrive il primo cittadino di Erice - non ho particolari sintomi e, al momento, sia mio marito sia mia figlia risultano negativi. Sono stata sottoposta a tampone anche dall'Usca che ha confermato il risultato".