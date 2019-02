Fermato con 24 stecchette di hashish in centro a Castelvetrano: arrestato

Fermato con addosso 24 stecchette di hashish nel centro storico a Castevetrano. Gli agenti hanno arrestato un giovane gambiano Samboujang Ceesay, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale a bordo di una volante in piazza Carlo Tagliavia di Aragona ha notato dei ragazzi seduti sulla scalinata della Chiesa del Purgatorio. Al passaggio della macchina della polizia, i giovani che si trovavano nelle vicinanze si sono allontanati, mentre i due ragazzi di colore hanno tentato di fuggire. Sono stati bloccati e perquisiti. Addosso ad uno dei due, Ndeneh Jatta, è stata trovata una stecca di hashish di 2,4 grammi. Addosso a Ceesay è stato trovato un involucro in cellophane con all’interno 24 stecche di sostanza stupefacente per un peso di 53,20 grammi.

Durante l'udienza di convalida dell'arresto Samboujang Ceesay, il giudice ha stabilito che venisse applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il proprio domicilio e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

© Riproduzione riservata