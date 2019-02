Comune di Trapani, visita solidale nelle zone del Catanese colpite dal sisma

Il Consiglio Comunale di Trapani si mobilita per aiutare la cittadinanza dei comuni di Acireale e Aci Sant’Antonio, duramente colpiti dal terremoto del 26 dicembre scorso. Una delegazione di Consiglieri comunali composta dal vicepresidente Dario Safina e da Marzia Patti, Anna Garuccio, Gaspare Gianformaggio, Giulia Passalacqua, Annalisa Bianco, Francesca Trapani e Giuseppe Pellegrino si è recata in visita a Acireale ed Aci Sant’Antonio per portare la solidarietà di Trapani ai due comuni colpiti duramente dal terremoto del 26 dicembre 2018.

Durante la visita è stata annunziata la donazione di 130 libri di favole e racconti per bambini, scritti dalla maestra trapanese Germana Bruno, in favore degli alunni di Acireale, costretti a lasciare le loro scuole, perché colpite dal terremoto.

Inoltre, è stata annunciata l’apertura di un conto corrente sul quale confluiranno le donazioni per l’acquisto di una scuola bus per i bambini di Aci Sant’Antonio.

