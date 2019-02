Trapani, studenti e migranti "ripuliscono" il centro storico

Ventisette ragazzi provenienti da Italia, Spagna, Slovenia, e un gruppo di migranti, tutti assieme per pulire alcuni dei posti più belli della città di Trapani. Tanti giovani, muniti di guanti, scope, e rastrelli, ma soprattutto di tanta buona volontà, si sono ritrovati in una due giorni dedicata alle tematiche dell’integrazione e della tutela ambientale attraverso un'attività di recupero di due tratti della costa trapanese.

Il primo luogo che ha visto i giovani adoperarsi è stato quello del tratto di mare antistante la Piazza Vittorio Emanuele, e poi il giorno dopo, la caratteristica spiaggetta di porta Ossuna nel cuore del centro storico della città. Il gruppo di migranti, provenienti della cooperativa Solidalia, hanno aiutato i ragazzi a pulire e a sistemare i due luoghi.

Ad accompagnare i giovani studenti in questa iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Trapani, vi erano anche i rappresentanti dell'Indiana University, e il Console americano per la stampa e la cultura Shawn Baxter, in servizio presso il Consolato Generale degli Stati Uniti di America di Napoli.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

