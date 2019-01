Strage di Pizzolungo a Trapani: per i pm "tra i mandanti c’è il boss Galatolo"

Il boss palermitano Vincenzo Galatolo, capo mafia del rione Acquasanta di Palermo, deve essere processato quale mandante della strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985.

Lo ha chiesto la Procura di Caltanissetta al gip del Tribunale nisseno. A firmare la richiesta di rinvio a giudizio di Galatolo, sono il capo della Procura antimafia di Caltanissetta, Amedeo Bertone, il procuratore aggiunto Gabriele Paci e il pm Pasquale Pacifico.

Vincenzo Galatolo è finito sul banco degli imputati dopo le accuse da parte della figlia. Il 12 febbraio è stata fissata l'udienza preliminare.

Per quella strage nella quale morirono una donna, Barbara Rizzo, ed i suoi due figlioletti di sei anni, i gemellini Salvatore e Giuseppe Asta, si tratta del quarto processo. Il primo si è concluso in via definitiva con l'assoluzione di quegli imputati ritenuti esecutori della strage.

Altri due hanno visto condannati all'ergastolo quali mandanti ed esecutori Totò Riina e il capo mandamento di Trapani, Vincenzo Virga, i mafiosi palermitani Nino Madonia e Balduccio Di Maggio.

I magistrati di Caltanissetta stanno rileggendo atti di altre indagini e verbali rimasti dimenticati proprio su Pizzolungo.

