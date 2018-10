Strasatti, tre consiglieri comunali di Marsala ripuliscono la piazza principale

«Abbiamo ripulito la nuova Piazza Strasatti. Raccolte più di 3000 bottiglie in vetro! Questa piazza, un'incompiuta, nella quale sono stati spesi più di 1.000.000 di euro, rimarrà ancora chiusa per questo 2018, le somme stanziate dall'Amministrazione comunale sono state destinate ad altro (in seguito ad emendamento del Consiglio comunale). Noi, intanto, facciamo un piccolo gesto per preservare il nostro ambiente!».

Con queste parole Calogero Ferreri ha spiegato l’iniziativa messa in atto insieme ad altri due consiglieri comunali, Federica Meo e Mario Rodriquez volta a sensibilizzare l’attenzione pubblica su una delle maggiori opere comunali la cui storia appare infinita.

