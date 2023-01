I classici del teatro all'Impero di Marsala: Amanda Sandrelli porta in scena Lisistrata

Il teatro classico e la sua immortalità protagonista questo pomeriggio della Rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” a Marsala, presieduta da Vito Scarpitta. Di scena al Teatro Impero “Lisistrata” interpretata d Amanda Sandrelli, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti, Lucianna De Falco con la regia di Ugo Chiti.

Una commedia leggera, poetica, ma nello stesso tempo profonda che parla di guerra, parla di donne. Lisistrata, di Aristofane, debutta nel lontano 411 a.C. nel teatro di Dioniso, ai piedi dell’Acropoli di Atene. Una commedia dove si ride molto, che esprime palesemente il dissenso verso i disastri provocati dalla stupidità, arroganza, superficialità e vanità, scaturiti dalla guerra, fatta dagli uomini. L’opera esprime l’essenza della femminilità e lo fa con un ritmo pieno di ironia, in maniera paradossale e insieme umanissimo che spesso indulge ad esilaranti doppi sensi per mostrare al pubblico tutta l’irragionevolezza umana. Ugo Chiti ha riscritto il testo classico con occhio contemporaneo, ma lo ha fatto in maniera rispettosa dell’originale, con una lingua intensa e ricca che rende estremamente fruibile il senso dell’opera restituendo Lisistrata ad una dimensione immortale in cui la conquista della verità passa dalla risata.

La rassegna continua domenica 29 gennaio 2023 ore 18.00 va in scena “Mia Moglie Penelope”, con Ornella Muti e Pino Quartullo, spettacolo liberamente tratto dal romanzo “Itaca per sempre” di Luigi Malerba con l’adattamento di Margherita Gina Romaniello.

