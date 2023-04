Corruzione, droga e telefonini in carcere con i droni: 22 arresti a Trapani, coinvolti tre agenti

I carabinieri del Comando provinciale di Trapani e il personale del Nucleo investigativo regionale Sicilia della polizia penitenziaria hanno arrestato 22 persone. Ad altre due hanno notifico un provvedimento di obbligo di dimora.

Le misure sono state adottate a seguito di un’indagine denominata Alcatraz. I reati contestati a vario titolo sono stati commessi nelle carceri: corruzione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, abuso d’ufficio, truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, omessa denuncia di reato, evasione e accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, nonché ulteriori violazioni del codice dell’Ordinamento penitenziario.

L’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani, su richiesta della procura, ha disposto per 17 indagati la custodia in carcere e per 5 gli arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati eseguiti a Trapani, Palermo, Benevento, Bari, Porto Empedocle, Mazara del Vallo e Avola.

Tra le persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Trapani, che ha accertato che nel carcere della città attraverso dei droni sarebbero stati fatti entrare droga e cellulari, ci sono anche tre agenti della polizia penitenziaria. Due sarebbero in pensione e uno nel corso delle indagini sarebbe deceduto. I fatti risalgono al 2019. Agli atti dell’inchiesta, che riguarda anche decine di detenuti, alcuni dei quali nel frattempo erano tornati in libertà, ci sono filmati che riprendono l’ingresso dello stupefacente e dei telefonini nell’istituto di pena trapanese.

