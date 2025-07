Baia Cornino come Lloret de Mar, tra disco e cultura: la prima serata della Festa dei Mari

È successo davvero. Baia Cornino, a Custonaci, si è trasformata nella Lloret de Mar siciliana e l'inaugurazione della terza edizione della Festa dei Mari ha scritto una bella pagina per l'intrattenimento. Migliaia di persone hanno invaso la costa custonacese per assistere a uno spettacolo senza precedenti: un tramonto mediterraneo che si è fuso con i beat più contemporanei, creando un'atmosfera che ha fatto ballare fino a notte fonda.

La cerimonia di apertura: istituzioni, benessere e visione - L'evento è iniziato con la cerimonia ufficiale di inaugurazione del "Villaggio dei Mari", un momento che ha visto protagonisti il sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte, gli ideatori Alberto Santoro e Paolo Piazza dell'azienda "Tesori dei Mari", e il dirigente generale del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, Giovanni Cucchiara. A coordinare l'appuntamento, Vanessa Galipoli nella sua veste di direzione artistica, che ha saputo coniugare il protocollo istituzionale con l'energia della festa che stava per iniziare.

Prima dell'esplosione musicale, l'incontro con Elio Naso e la lezione di Calisthenics con Right Energy ET Club hanno scaldato il pubblico in Piazza Leonardo Da Vinci.